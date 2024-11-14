استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي في بلدة طفس بدرعا ‏

درعا-سانا

استكملت الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أعمال مشروع الصرف الصحي في مدينة طفس ‏عبر تنفيذ خط صرف بطول 3050 متراً.

‏وبيّن معاون مدير الشركة المهندس فارس عثمان لمراسل سانا أن هذا ‏المشروع سيسهم في خفض نسبة التلوث والحفاظ على السلامة العامة البيئية ‏والصحية، ويخفف عن المواطنين أعباء التكاليف المادية للجور الفنية، موضحاً أن الهدف الرئيسي للمشروع حماية آبار وقساطل شبكة مياه الشرب من ‏التلوث. ‏

وذكر عثمان أن تنفيذ العمل كان من خلال التعاقد مع القطاع الخاص، ‏وشملت الأعمال تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية ومصبات وقساطل بيتونية ‏بأقطار مختلفة تراوحت بين 300/ملم و500 ملم .

بدوره رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد مسالمة بيّن أن هذا المشروع يخدم ‏أكثر من 15000 مواطن عبر إيصاله الى كامل بيوت الحي ‏الشمالي الشرقي بالمدينة وذلك بدعم من منظمة إسعاف أولي‏.

محمد الزعبي وطارق الصلخدي والعديد من المواطنين أكدوا أن المشروع ‏حيوي ويعمل على حماية المواطنين من تفشي الأمراض والأوبئة القاتلة ‏وخصوصاً في فصل الصيف.‏

رضوان الراضي

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