استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي في بلدة طفس بدرعا ‏

درعا-سانا
استكملت الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أعمال مشروع الصرف الصحي في مدينة طفس عبر تنفيذ خط صرف بطول 3050 متراً.
وبيّن معاون مدير الشركة المهندس فارس عثمان لمراسل سانا أن هذا المشروع سيسهم في خفض نسبة التلوث والحفاظ على السلامة العامة البيئية والصحية، ويخفف عن المواطنين أعباء التكاليف المادية للجور الفنية، موضحاً أن الهدف الرئيسي للمشروع حماية آبار وقساطل شبكة مياه الشرب من التلوث.
وذكر عثمان أن تنفيذ العمل كان من خلال التعاقد مع القطاع الخاص، وشملت الأعمال تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية ومصبات وقساطل بيتونية بأقطار مختلفة تراوحت بين 300/ملم و500 ملم .
بدوره رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد مسالمة بيّن أن هذا المشروع يخدم أكثر من 15000 مواطن عبر إيصاله الى كامل بيوت الحي الشمالي الشرقي بالمدينة وذلك بدعم من منظمة إسعاف أولي.
محمد الزعبي وطارق الصلخدي والعديد من المواطنين أكدوا أن المشروع حيوي ويعمل على حماية المواطنين من تفشي الأمراض والأوبئة القاتلة وخصوصاً في فصل الصيف.
رضوان الراضي
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