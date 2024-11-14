تؤمن مياه الشرب لأكثر من 100 ألف نسمة…  تأهيل بئر حامو في ريف ‏القامشلي ‏

الحسكة-سانا
أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة بالتعاون مع المجلس النرويجي تأهيل بئر مياه قرية حامو بريف القامشلي الشرقي.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام المياه المهندس محمد العثمان أنه تم تشغيل بئر قرية حامو التي تؤمن مياه الشرب لأكثر من 100 ألف نسمة في التجمعات السكانية المحيطة، وذلك بعد إعادة تأهيلها بشكل شبه كامل لضمان استمرارها بالعمل من دون توقف.
وتأتي أعمال التأهيل والصيانة وفق مدير المياه ضمن استراتيجية عمل المؤسسة لضمان تأمين مياه الشرب النظيفة للأهالي في ريف المحافظة عبر استمرار المؤسسة بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المحافظة لتشغيل مزيد من الآبار المتوقفة عن العمل نتيجة الأعطال والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وأشار العثمان إلى أن إعادة التأهيل والصيانة شملت تركيب منظومة طاقة شمسية لضمان ديمومة عمل البئر من دون توقف، وتركيب غاطس للبئر استطاعة 30 حصاناً بغزارة 30 متراً مكعباً في الساعة مع كل التجهيزات الميكانيكية اللازمة، إضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل الخزان العالي والسور الخارجي للبئر.
وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أنجزت بالتعاون مع المجلس النرويجي أعمال صيانة وإصلاح لمحطة مياه الهلالية من خلال تزويد بعض الآبار بتجهيزات ومجموعات ضخ عمودية في المحطة التي تؤمن المياه لأغلبية أحياء مدينة القامشلي.
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