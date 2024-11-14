تؤمن مياه الشرب لأكثر من 100 ألف نسمة…  تأهيل بئر حامو في ريف ‏القامشلي ‏

الحسكة-سانا ‏

أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة بالتعاون ‏مع المجلس النرويجي تأهيل بئر مياه قرية حامو بريف القامشلي الشرقي.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام المياه المهندس محمد العثمان أنه تم تشغيل ‏بئر قرية حامو التي تؤمن مياه الشرب لأكثر من 100 ألف نسمة في ‏التجمعات السكانية المحيطة، وذلك بعد إعادة تأهيلها بشكل شبه كامل لضمان ‏استمرارها بالعمل من دون توقف.‏

وتأتي أعمال التأهيل والصيانة وفق مدير المياه ضمن استراتيجية عمل ‏المؤسسة لضمان تأمين مياه الشرب النظيفة للأهالي في ريف المحافظة عبر ‏استمرار المؤسسة بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في ‏المحافظة لتشغيل مزيد من الآبار المتوقفة عن العمل نتيجة الأعطال ‏والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.‏

وأشار العثمان إلى أن إعادة التأهيل والصيانة شملت تركيب منظومة طاقة شمسية ‏لضمان ديمومة عمل البئر من دون توقف، وتركيب غاطس للبئر استطاعة 30 ‏حصاناً بغزارة 30 متراً مكعباً في الساعة مع كل التجهيزات الميكانيكية ‏اللازمة، إضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل الخزان العالي والسور الخارجي ‏للبئر.‏

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أنجزت بالتعاون ‏مع المجلس النرويجي أعمال صيانة وإصلاح لمحطة مياه الهلالية من خلال ‏تزويد بعض الآبار بتجهيزات ومجموعات ضخ عمودية في المحطة التي ‏تؤمن المياه لأغلبية أحياء مدينة القامشلي.‏

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