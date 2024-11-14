وزارة الخارجية : سورية تدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ميدالية ذهبية وفضيتان لفريق سورية في أولمبياد الرياضيات الرابع
2024-11-14
الرئيس الأسد يلتقي لاريجاني والمباحثات تتناول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
2024-11-14
الوزير صباغ يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى سورية
2024-11-14
لاريجاني يزور سورية اليوم
2024-11-14
مباحثات سورية-أرمينية حول تطوير التعاون الثنائي في مجالي النقل الجوي والسككي
2024-11-12
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المؤتمر الـ 35 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في مسقط
2024-11-12
رئيس وفد سورية إلى اجتماع أستانا: نأمل تحقيق المزيد من النتائج وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه
2024-11-12
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً
2024-11-14
بتكلفة نحو مليار ليرة… إعادة تأهيل سوق الخضار الرئيسي بمدينة درعا
2024-11-14
البدء بأعمال صيانة وإصلاح الطرق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي في القصير بريف حمص
2024-11-14
نقل طرطوس تبدأ بتركيب لوحات جديدة للمركبات
2024-11-14
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة
2024-11-14
الجلالي خلال لقائه اتحاد غرف الصناعة: القطاع الصناعي الخاص شريك حقيقي في الاقتصاد الوطني
2024-11-14
استشهاد 15 شخصاً جراء عدوان إسرائيلي استهدف مباني سكنية في المزة وقدسيا بدمشق وريفها
2024-11-14
رياضة
ميدالية ذهبية وفضيتان لفريق سورية في أولمبياد الرياضيات الرابع
2024-11-14
فوز أهلي حلب على حطين بدوري كرة السلة للسيدات
2024-11-13
تحضيرات مكثفة لمنتخب سورية لبطولة غرب آسيا للشابات بكرة القدم
2024-11-13
تحضيرات متسارعة لمنتخب سورية للرجال بكرة السلة للنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا
2024-11-12
الاتحاد الرياضي العام يدخل عالم التحول الرقمي
2024-11-12
الشعلة والشرطة يتعادلان في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-11
أرسنال يتعادل مع تشيلسي في قمة الدوري الإنكليزي
2024-11-10
اقتصاد
في معمل زيوت النيرب بحلب… عصر 2700 طن من بذور القطن
2024-11-14
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 3.1 بالمئة
2024-11-14
غرفة زراعة درعا تعلن عن بيع جرارات زراعية للفلاحين بالتعاون مع المصرف الزراعي
2024-11-14
تنظيم 26 ضبطاً تموينياً في السويداء
2024-11-14
إجازة استثمار في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة تقديرية 24 مليار ليرة
2024-11-14
الذهب ينخفض 20 ألف ليرة في السوق المحلية
2024-11-14
تراجع أسعار النفط عالمياً
2024-11-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يلتقي لاريجاني والمباحثات تتناول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين تسهم في تطوير آليات العمل بالقطاع السياحي
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة
الجلالي خلال لقائه اتحاد غرف الصناعة: القطاع الصناعي الخاص شريك حقيقي في الاقتصاد الوطني
استشهاد 15 شخصاً جراء عدوان إسرائيلي استهدف مباني سكنية في المزة وقدسيا بدمشق وريفها
الوزير صباغ يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى سورية
في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص
أحمد القرمش… طفل جديد يستعيد السمع بجهود البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة-فيديو
الجامعة العربية تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل لإنقاذ الأونروا
التعليم العالي تعلن عن مفاضلة ملء شواغر لمفاضلة الطلاب العرب والأجانب
وزارة الخارجية : سورية تدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين
2024-11-14
2024-11-14
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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً
التالي
الخارجية : استمرار الكيان الإسرائيلي اليوم في اعتداءاته على سورية يأتي بعد يومين فقط من صدور إدانة واسعة عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة في الرياض لعدوانه الغاشم والمتصاعد على الأراضي السورية ،وتحذيرها من خطورة هذا التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وما له من تبعات إقليمية ودولية
انظر ايضاً
الخارجية : سورية تؤكد على أن إمعان هذا الكيان الغاصب بالاستهتار المنقطع النظير بالقوانين الدولية، وعدم اكتراثه بكل المطالبات الدولية لوقف عدوانه وانتهاكاته، يأتي جراء عدم اتخاذ مجلس الأمن لموقف حازم وحقيقي لردعه عن جرائمه، التي شملت أيضاً الاعتداء على قوات حفظ السلام الدولية في لبنان،
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