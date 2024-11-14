ميدالية ذهبية وفضيتان لفريق سورية في أولمبياد الرياضيات الرابع

الدوحة-سانا

حصد فريق سورية خلال مشاركته لأول مرة في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع الذي أقيم في قطر ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين.

وحصل الطالب حسن وهبي على الميدالية الذهبية، فيما نال الطالبان محمد نعسان وملهم عجم الميداليتين الفضيتين.

وأكد الموجه الأول لمادة الرياضيات في وزارة التربية ميكائيل الحمود الذي رافق الطلاب إلى الأولمبياد في تصريح لـ سانا أن الطلاب تمكنوا من إثبات قدراتهم ومهاراتهم في الرياضيات ونيل تلك الجوائز رغم المنافسة القوية التي كانت موجودة من قبل الطلاب المشاركين من 22 دولة عربية، لافتاً إلى اهتمام وزارة التربية بتعزيز إمكانيات الطلاب في المواد العلمية وخاصة الرياضيات وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المشاركة.

وكان الأولمبياد انطلق يوم الأحد الماضي واختتم فعالياته اليوم بتنظيم من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

ويقام أولمبياد الرياضيات العربي كل عامين في إحدى الدول الأعضاء في “الألكسو”، ويُعد مسابقة أكاديمية تهدف إلى تجمع طلبة الدول العربية المبدعين في الرياضيات، ليُظهروا مهاراتهم وقدراتهم المتميزة، ويقدموا الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة في محاور الرياضيات التي تتضمن الهندسة، ونظرية الأعداد، والجبر، والتركيبات.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency