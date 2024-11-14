الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً ‏

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات الليل في المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فيها مصحوبة بالرعد أحياناً، أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية والشرقية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة…
|منطقة دمشق
|22/ 10
|المنطقة الجنوبية
|22 / 11
|المرتفعات الجبلية
|16 / 1
|المنطقة الوسطى
|22 / 12
|المنطقة الساحلية
|26 / 15
|المنطقة الشمالية
|23 / 10
|منطقة الجزيرة
|24 / 12
|المنطقة الشرقية
|25 / 10
|منطقة البادية
|23 / 7