الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً ‏

دمشق-سانا‏

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه ‏الفترة من السنة ‏نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع ‏جوي سطحي مترافق بتيارات غربية ‏في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون ‏الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ‏ساعات الليل في المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من ‏المطر فيها مصحوبة بالرعد أحياناً، أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة ‏وبارداً ‏في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل ‏والصباح ‏الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى، والرياح شرقية إلى جنوبية ‏شرقية في المنطقة الجنوبية والشرقية بينما تكون غربية إلى ‏شمالية غربية في ‏باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…‏