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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً ‏

2024-11-14

دمشق-سانا‏

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه ‏الفترة من السنة ‏نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع ‏جوي سطحي مترافق بتيارات غربية ‏في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون ‏الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ‏ساعات الليل في المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من ‏المطر فيها مصحوبة بالرعد أحياناً، أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة ‏وبارداً ‏في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل ‏والصباح ‏الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى، والرياح شرقية إلى جنوبية ‏شرقية في المنطقة الجنوبية والشرقية بينما تكون غربية إلى ‏شمالية غربية في ‏باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…‏

منطقة دمشق22/ 10‏
المنطقة الجنوبية22 / 11‏
المرتفعات الجبلية16 / 1‏
المنطقة الوسطى22 / 12 ‏
المنطقة الساحلية26 / 15 ‏
المنطقة الشمالية23 / 10‏
منطقة الجزيرة24 / 12‏
المنطقة الشرقية25 / 10‏
منطقة البادية23 / 7

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