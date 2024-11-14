شهيد وعدد من الجرحى جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على مناطق لبنانية

بيروت-سانا

استشهد شخص وأصيب آخرون جراء استمرار غارات طيران العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام استشهد شخص جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة الهبارية، كما أصيب عدد من الأشخاص إثر غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة على بلدة عيتيت في قضاء صور.

وشهدت مناطق المريجة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت عدداً من الغارات المعادية العنيفة التي أدت إلى دمار هائل في الأبنية السكنية، فيما قصف طيران العدو بلدات صفد البطيخ وقلاوية وبرج قلاوية في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على بلدتي شقرا وبرعشيت.

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