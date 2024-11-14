برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة

دمشق-سانا

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، احتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة “الجوي، الفني، الملاحي”، وناب عن السيد الرئيس في حضور الاحتفال اللواء مفيد حسن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

واستعرض ممثل راعي الاحتفال حرس الشرف.

بُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها تهاني الرئيس الفريق الأسد وتمنياته للمتخرجين بالنجاح والتوفيق في أداء الواجب الوطني في الدفاع عن الوطن إلى جانب رفاقهم البواسل.

وشدد اللواء على ضرورة مواصلة التدريب والتحصيل العلمي النوعي الذي يحافظ على قدرات قواتنا المسلحة وجاهزيتها العالية، مؤكداً أن سورية ستواصل حربها على الإرهاب حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

وألقى مدير الكلية الجوية كلمة أوصى من خلالها المتخرجين بأن يكونوا القدوة والمثل لمرؤوسيهم وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

بعد ذلك، جرت مراسم تسليم العلم واستلامه، ثم أدى المتخرجون القسم العسكري، وتُلِي أمر النجاح وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على تسمية الدورة الخريجة باسم الشهيد المقدم الطيار علي محمود

المحمد تقديراً للشهادة وتخليداً للشهداء الأبرار.

كما تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين، ثم قدم الطالب الأول درع الدورة للواء ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص، كما تمّ تقديم درع الدورة لذوي الشهيد عربون وفاء لدماء الشهداء.

كذلك، وبرعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد تم تخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات، وناب عن السيد الرئيس في حضور الاحتفال اللواء أسامة حورية نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

بُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجات تهنئة السيد الرئيس وتمنياته لهن بالنجاح الدائم والتفوق المستمر في أداء مهامهن الوطنية إلى جانب رفاقهم في الجيش والقوات المسلحة.

وأكد اللواء نائب رئيس هيئة الأركان على ضرورة امتلاك المعارف النظرية والخبرات العملية واستثمارها في الحياة المهنية بنجاح، مشدداً على أن سورية ماضية في مسيرة الإنجازات والبطولات حتى تحقيق الانتصار على الإرهاب وداعميه.

كما ألقت مديرة الكلية العسكرية للبنات كلمة أوصت فيها الطالبات بمواصلة بذل الجهود لتطوير معارفهن، ليكن قادرات على تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات تجاه وطننا الحبيب.

ثم جرت مراسيم تسليم العلم واستلامه، وأدت المتخرجات القسم العسكري، وتلي أمر النجاح وتسمية الدورة باسم الشهيد المقدم المهندس الحربي عبير محمد بسيسيني تقديراً للشهادة وتكريماً للشهداء.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجات، ثم قدمت الطالبة الأولى درع الدورة للواء ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص، كما تمّ تقديم درع الدورة لذوي الشهيد عربون وفاء لتضحيات الشهداء، واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

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