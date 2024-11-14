SCS-NET

برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة

انظر ايضاً

برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved