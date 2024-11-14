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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير صباغ يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى سورية
2024-11-14
لاريجاني يزور سورية اليوم
2024-11-14
مباحثات سورية-أرمينية حول تطوير التعاون الثنائي في مجالي النقل الجوي والسككي
2024-11-12
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المؤتمر الـ 35 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في مسقط
2024-11-12
رئيس وفد سورية إلى اجتماع أستانا: نأمل تحقيق المزيد من النتائج وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه
2024-11-12
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 22 حول سورية بصيغة أستانا يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
2024-11-12
لافرنتييف: نرفض محاولات قوى خارجية وتنظيمات إرهابية زعزعة الاستقرار في سورية
2024-11-12
محليات
شهداء وجرحى جراء عدوان إسرائيلي على منطقتي المزة وقدسيا بدمشق
2024-11-14
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة
2024-11-14
مديرية نقل اللاذقية تبدأ تركيب لوحات جديدة للمركبات
2024-11-14
طقس اليوم.. الحرارة إلى انخفاض والجو خريفي مشمس
2024-11-14
عدوان إسرائيلي يستهدف جسوراً وطرقات على الحدود مع لبنان بريف حمص
2024-11-13
الإيفاد الخارجي وإمكانية افتتاح اختصاصات جديدة في اجتماع مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع
2024-11-13
برعاية الرئيس الأسد … تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية – فيديو
2024-11-13
رياضة
فوز أهلي حلب على حطين بدوري كرة السلة للسيدات
2024-11-13
تحضيرات مكثفة لمنتخب سورية لبطولة غرب آسيا للشابات بكرة القدم
2024-11-13
تحضيرات متسارعة لمنتخب سورية للرجال بكرة السلة للنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا
2024-11-12
الاتحاد الرياضي العام يدخل عالم التحول الرقمي
2024-11-12
الشعلة والشرطة يتعادلان في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-11
أرسنال يتعادل مع تشيلسي في قمة الدوري الإنكليزي
2024-11-10
تعادل الفتوة وتشرين في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-10
اقتصاد
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 3.1 بالمئة
2024-11-14
غرفة زراعة درعا تعلن عن بيع جرارات زراعية للفلاحين بالتعاون مع المصرف الزراعي
2024-11-14
تنظيم 26 ضبطاً تموينياً في السويداء
2024-11-14
إجازة استثمار في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة تقديرية 24 مليار ليرة
2024-11-14
الذهب ينخفض 20 ألف ليرة في السوق المحلية
2024-11-14
تراجع أسعار النفط عالمياً
2024-11-14
تراجع أسعار الذهب عالمياً
2024-11-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
شهداء وجرحى جراء عدوان إسرائيلي على منطقتي المزة وقدسيا بدمشق
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة
الوزير صباغ يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى سورية
أحمد القرمش… طفل جديد يستعيد السمع بجهود البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة
الجامعة العربية تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل لإنقاذ الأونروا
التعليم العالي تعلن عن مفاضلة ملء شواغر لمفاضلة الطلاب العرب والأجانب
عدوان إسرائيلي يستهدف جسوراً وطرقات على الحدود مع لبنان بريف حمص
الصحة اللبنانية: 78 شهيداً و122 جريحاً جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة
2024-11-14
تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية
2024-11-14
shaza
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برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية
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