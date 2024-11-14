بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري… أنشطة علمية بجامعة البعث ومشفى الباسل في حمص

حمص- سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري نظمت كلية الصيدلة في جامعة البعث بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة بحمص اليوم ندوة علمية بعنوان “نصائح دوائية وغذائية لمرضى السكري”.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور علمية هي “كيف يمكن تحسين نوعية حياة مرضى السكري” و” السكر الأخضر” ستيفيا “ماله وما عليه” و” غذاء مرض السكري من النمط الأول تبعاً لنوع الأنسولين”.

وبين رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب أهمية الندوة في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار العلمية التخصصية في مجال التغذية التي تشكل الحلقة المكملة للدائرة الصحية للمرضى والأصحاء، حيث تولي الجامعة الاهتمام بندوات كهذه، ما يحقق التفاعل بينها وبين المؤسسات الاجتماعية والعلمية والأهلية لربط الدراسة الأكاديمية بخدمة المجتمع.

بدوره أشار عميد كلية الصيدلة الدكتور أمين سويد إلى أهمية الندوة في تقديم فائدة علمية للطلاب تسهم في اطلاعهم على آخر الأبحاث العلمية في مختلف المجالات الصيدلانية الدوائية والطبية المتعلقة بالمرض.

وأوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة بحمص الدكتور شادي طرابلسي أن الندوة توعوية لمرضى السكري وكيفية تجنب مخاطر المرض والتعايش معه، وتأتي ضمن بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة بإقامة المحاضرات والندوات بينهما بهدف تبادل الخبرات العلمية والبحثية الدوائية.

يوم علمي في مشفى الباسل التخصصي حول داء السكري

وفي السياق ذاته نظم مشفى الباسل التخصصي في كرم اللوز يوماً علمياً حول داء السكري بمشاركة أطباء مقيمين وإشراف أطباء اختصاصيين بالغدد الصم والجراحة العظمية والنسائية والتغذية، وذلك ضمن قاعة المحاضرات في المشفى.

وتناولت محاور اليوم العلمي التعريف بداء السكري وطرق وأهداف العلاج والوقاية وتخفيف اختلاطات المرض، إضافة الى السكري الحملي وتأثيره على الحمل وصحة الجنين، وتشخيص وتدبير القدم السكرية وطرق الوقاية منها، ونصائح غذائية للمرضى وفق احتياجات أجسامهم وحالاتهم.

وقدمت الطبيبة المقيمة من قسم الغدد الصم سارة الخضر شرحاً حول مفهوم السكري بنوعيه الأول والثاني وأعراضه وعوامل الخطورة ومضاعفات المرض وأساليب الوقاية والتخفيف من اختلاطاته، فيما أشارت الطبيبة المقيمة في قسم النسائية إلى ضرورة إجراء مسح سكري حملي في الأسبوع الـ 24 من الحمل واللجوء إلى الرعاية الصحية مبكراً لمراقبة الحمول عالية الخطورة والتشوهات.

بدوره لفت الطبيب المقيم من قسم الجراحة العظمية علي ملحم إلى أسلوب تشخيص القدم السكرية سريريا وتقييمها، كونها تعتبر مسؤولة عن 85 بالمئة من حالات البتر، مستعرضاً العوامل التي تتشارك في تكوينها وضرورة ضبط السكري عند المريض وارتداء الأحذية الطبية المناسبة ومراجعة الطبيب باكراً وعدم إهمال الأعراض، في حين تطرقت اختصاصية التغذية الدكتورة سهير واكيم إلى أهمية تخطيط الوجبة الغذائية لمريض السكري وفق احتياجات جسمه الأساسية والالتزام بالأغذية المسموحة والممنوعة وتوقيت جرعة الأنسولين والالتزام بالمعالجة الدوائية والحمية وشرب المياه بكميات مناسبة وممارسة الرياضة .

مثال جمول ورشا محرز

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