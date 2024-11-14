إجلاء آلاف السكّان جرّاء خامس إعصار يضرب الفلبين في أقل من شهر

مانيلا-سانا

أجلت السلطات الفلبينية السكان في المناطق الساحلية تحسباً للإعصار “أوساغي” الذي يعدّ خامس إعصار يضرب الفلبين خلال أقل من شهر.

ونقلت فرانس برس عن السلطات المحلية قولها أنّهُ في مقاطعة كاغايان شمال جزيرة لوزون حيث ضرب إعصار أوساغي بدأت عمليات إجلاء وقائية حيث من المتوقع أن يتم إجلاء حوالي 40 ألف شخص وهو تقريباً نفس عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وقائياً قبل أن يضرب الإعصار ينشينغ ساحل كاغيان الشمالي في بداية الشهر الحالي.

وأضافت السلطات أن أكثر من 5 آلاف من سكان المقاطعة ما زالوا في الملاجىء بعد أربع عواصف ضربت الفلبين في الأسابيع الثلاثة الماضية.

بدورها قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الإعصار وصل إلى اليابسة في بلدة باغاو مصحوباً برياح سرعتها 175 كيلومتراً في الساعة حيث أصدرت أعلى مستوى تحذير من العواصف على مقياس من خمسة مستويات قبل أن تخفضه إلى المستوى الثاني عندما وصل الإعصار إلى اليابسة.

وحذرت من أن الرياح يمكن أن تسبب أضراراً كبيرة في المناطق الساحلية المعرضة بشدة للإعصار.

وسبق أن تعرضت الفلبين خلال الأسابيع الماضية لأربعة أعاصير أدت إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية جسيمة.

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