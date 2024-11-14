غرفة زراعة درعا تعلن عن بيع جرارات زراعية للفلاحين بالتعاون مع المصرف الزراعي

درعا-سانا

أعلنت غرفة زراعة درعا عن بدء بيع جرارات زراعية للفلاحين بالتعاون مع فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة.

وأوضح رئيس الغرفة المهندس جمال المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن “الجرارات يتم استجرارها عن طريق شركات خاصة وبمواصفات عالية يتم تحديدها من قبل الفلاح”، مبيناً أن غرفة الزراعة وتخفيفاً للأعباء عن الفلاح تزوده بوثيقة تعفيه من جزء من الفائدة المعمول بها في المصرف الزراعي البالغة 16 بالمئة، وبالتالي تخفف عليه بعض التكاليف ويحصل على القرض بفائدة نهائية تبلغ 9 بالمئة.

بدوره أشار مدير فرع المصرف الزراعي في مدينة ازرع ماجد الحريري في تصريح مماثل إلى التعاون بين فروع المصرف الزراعي التعاوني واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة من خلال تشميل الفلاح ببرنامج دعم أسعار فائدة القرض، بعد احضار الفلاح وثيقة انتساب إلى غرفة الزراعة أو اتحاد الفلاحين والتي تعد ضرورية للتشميل بالدعم و إلغاء جزء من الفائدة، وأيضاً دليل إثبات أن المشتري فلاح و يستخدم الجرار لأغراض زراعية، مبيناً أن المستفيد يدفع 30 بالمئة من قيمة الجرار نقداً على أن يتحمل المصرف الزراعي الـ 70 بالمئة الباقية.

من جهتها، لفتت معاون مدير فرع المصرف الزراعي بمدينة درعا هديل الكفري إلى أن عدد الفلاحين المكتتبين على جرارات زراعية في درعا وفق آلية تمويل شراء الجرارات الزراعية وملحقاتها من المصرف يبلغ 55 فلاحاً دفع كل مكتتب مبلغ 10 ملايين ليرة سورية، وتقدم بطلب يتضمن رغبته بالحصول على جرار زراعي بمواصفات معينة، مبينة أن المصرف يمول قروضاً للفلاحين لشراء جرارات زراعية وملحقاتها بنسبة 70 بالمئة من القيمة الإجمالية للجرار والملحقات ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ورأى عدد من الفلاحين أن هذه الخطوة مهمة على طريق إعادتهم إلى أراضيهم، ولا سيما ممن تضرروا خلال السنوات الماضية وخسروا آلياتهم الزراعية مع ملحقاتها، داعين الى أهمية تخفيض الفائدة المعمول بها في المصرف الزراعي من باب دعم الفلاح وتثبيته في أرضه على ضوء عمله المستمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني و تحقيق الأمن الغذائي.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency