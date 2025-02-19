الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن وحدات من قواتها واصلت التقدم في أعماق دفاعات قوات نظام كييف، وحررت بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مكبدة هذه القوات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم قوات نظام كييف، وكذلك تجمعات قواها البشرية ومعداتها العسكرية في 142 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع، و78 طائرة أوكرانية دون طيار.

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