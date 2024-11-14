طقس اليوم.. الحرارة إلى انخفاض والجو خريفي مشمس

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو خريفياً لطيفاً مشمساً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بينما يكون ليلاً مائلاً للبرودة وبارداً في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الشمالية.
وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المنطقة الجنوبية والشرقية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات الليل في المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، أما ليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.
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