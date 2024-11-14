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طقس اليوم.. الحرارة إلى انخفاض والجو خريفي مشمس

2024-11-14

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل ‏هذه الفترة من السنة بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد ‏بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات ‏الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ‏خريفياً لطيفاً مشمساً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بينما يكون ليلاً ‏مائلاً للبرودة وبارداً في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الشمالية.‏

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المنطقة الجنوبية والشرقية، بينما ‏تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، و‏البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من ‏السنة، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً‏ خلال ساعات الليل في المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات ‏من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، أما ليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة ‏وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.‏

 الخميسالجمعةالسبت
دمشق11/2210/2210/22
القنيطرة8/227/219/20
درعا11/2312/2410/22
السويداء11/2110/209/18
حمص12/2212/2211/21
حماة12/2411/2411/24
الحسكة10/2111/2011/20
اللاذقية16/2616/2614/24
طرطوس16/2416/2416/24
حلب9/239/229/20
إدلب8/229/228/22
دير الزور11/2410/2410/23
الرقة9/229/228/21

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