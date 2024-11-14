تراجع أسعار الذهب عالمياً

لندن- سانا

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الـ 19 من أيلول الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى2564.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ الـ19 من أيلول، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولاراً ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 529.57 دولاراً وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ تموز الماضي .

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