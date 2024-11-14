الصين تطلق قمراً صناعياً لاستكشاف ملوحة المحيطات

بكين-سانا

أطلقت الصين صباح اليوم قمراً صناعياً لاستكشاف ملوحة المحيطات من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية الكائن بمقاطعة شانتشى شمال الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قولها أنّه “تمَّ إطلاق القمر الصناعي على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش 4 بي واي 53″ ودخل إلى مداره المحدّد”.

وأشارت الإدارة الى أنَّ القمر الصناعي سيسدّ الفجوة في قدرات الصين على اكتشاف ملوحة المحيطات العالمية بدقة عالية كما سيحسن جمع البيانات حول ديناميكيات المحيطات والعوامل البيئية ويعزّز دقة منتجات التنبؤ البحري في الصين.

وأضافت أن “هذا القمر سيدعم أيضا التنبؤ البيئي البحري والتنبؤ البيئي الإيكولوجي ومراقبة دورة المياه والتنبؤ المناخي قصير الأمد وكذلك بحوث تغير المناخ العالمي ما يوفّر بيانات مهمة للتطبيقات في الزراعة والتخفيف من الكوارث والارصاد الجوية وغيرها من الصناعات ذات الصلة”.

يذكر أنَّ هذه المهمة كانت رقم 545 لصواريخ سلسلة لونغ مارش.

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