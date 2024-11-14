إيران تدعو الوكالة الذرية لاتخاذ نهج مهني وبعيد عن الاعتبارات السياسية

طهران-سانا

دعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن يكون لها نهج مستقل ومهني بعيداً عن الضغوط والاعتبارات السياسية لبعض الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة الإيرانية للأنباء ارنا بخصوص زيارة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران فإن إيران كدولة مسؤولة وملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي ولديها برنامج نووي سلمي، تتوقع أن يكون للوكالة نهج مستقل ومهني بعيداً عن الضغوط والاعتبارات السياسية فيما يتعلق بإيران”.

ولفت بقائي إلى أن استضافة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية علامة واضحة على توجه إيران لمواصلة التعاون مع الوكالة استناداً إلى الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “نتوقع أن تستمر الوكالة في أنشطتها الفنية وعملها في إطار المهام المحددة بعيداً عن الأجواء السياسية المثارة وبغض النظر عن الضغوط التي من الممكن أن يمارسها بعض الأطراف الأعضاء في الوكالة”.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مساء اليوم.

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