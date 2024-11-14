لافروف: فوز ترامب في الانتخابات لن يغير موقف واشنطن تجاه أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لن يؤدي إلى تغيير مبدئي في موقف واشنطن تجاه أوكرانيا.

وأوضح لافروف في مقابلة تلفزيونية نقلتها قناة روسيا 1 أن الموقف المبدئي لواشنطن تجاه الشؤون الأوكرانية والأوروبية لن يتغير وستسعى دائما للحفاظ على السيطرة على كل ما يحدث في المجال المجاور لحلف الناتو وداخل مجال الناتو نفسه.

وقال لافروف إن “الاتحاد الأوروبي أصبح مثيلاً للناتو من الناحية العسكرية والسياسية, كيف سيجري ذلك وكيف يتصورون أداء مهام السيطرة في الظروف الجديدة؟ هذا يمكن القيام به بطرق مختلفة، وأنا لن أتنبأ بها.. ولكن ليس لدي أدنى شك بأنهم سيرغبون في بقاء تلك المسائل تحت سيطرتهم”.

يذكر أن ترامب كان قد تحدث في أثناء الحملة الانتخابية عن عزمه على تسوية النزاع في أوكرانيا قبل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في كانون الثاني 2025 لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته بشأن أوكرانيا.

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