المخرج الشاب مجيد الخطيب يحقق جائزة أفضل إخراج في مهرجان ويسلر السينمائي عن فيلم “اليوم صفر”

دمشق–سانا

حقق المخرج الشاب مجيد الخطيب جائزة أفضل إخراج في مهرجان ويسلر السينمائي الذي أقيم في مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، وذلك عن فيلمه الروائي الطويل “اليوم صفر”.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصيات تعيش في زمن الحرب الإرهابية على سورية، مستعرضاً كيفية تقاطع مصائرهم في أجواء عاصفة.

يغلب على الفيلم الحوار باللغة الإنكليزية مع وجود بعض المشاهد القليلة بالعربية.

وقد تم اختيار الفيلم ليمثل سورية ضمن مجموعة من الأفلام العالمية في المهرجان.

شارك في التمثيل كل من مرح حجاز ومرهف الكراد بينما تولى غيث مرزوقي تصميم السينوغرافيا، وعمل حيدر الحامض وأمين أبو القاسم على التصوير كما قام علي سليمان بالتأليف الموسيقي، بينما كانت العمليات الفنية تحت إشراف إبراهيم طويل.

ميس العاني

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