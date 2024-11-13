المقاومة اللبنانية تستهدف عدّة مواقع للعدوّ الإسرائيلي بينها وزارة الحرب

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بصليات صاروخية تجمعات وقواعد ومواقع عدة للعدو الإسرائيلي وحقّقت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه شن مقاتلونا للمرة الأولى هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية على “قاعدة الكرياه” مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو في “تل أبيب”، وأصابت أهدافها بدقة”.

وفي بيان آخر لها: “شنت المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على “قاعدة عاموس” قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشمالية ومحور مركزي في جهوزية شعبة التكنولوجيا وأصابت أهدافها بدقة”.

كما “استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة “سعسع” وشرقي بلدة “مارون الراس”، واستهدفت مستوطنة “كفار فراديم” ومقر قيادة “كتيبة راميم” في ثكنة هونين بصلية صاروخية”.

واستهدفت المقاومة أيضاً “قاعدة لوجستية للفرقة 146 في “جيش العدو الإسرائيلي” شمال بلدة “الشيخ دنون” شرقي مدينة نهاريا بصلية صاروخية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen