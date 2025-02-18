 زاخاروفا: التصعيد هو غاية “ناتو” من الدعوة إلى زيادة المساعدات لأوكرانيا

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن دعوة حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى زيادة المساعدات لنظام كييف هي دعوة لمواصلة المعركة الدموية، وليست لوقف التصعيد.

وتعليقاً على تصريح أمين عام حلف الناتو مارك روتي لزيادة المساعدات لكييف قالت زاخاروفا بحسب وكالة “نوفوستي”: “إنه من الضروري بذل قصارى الجهد من قبل الحلف لضمان القدرة القتالية للجيش الأوكراني من أجل تغيير مسار النزاع، وهذه الدعوة ليست لتهدئة الوضع أو لمحادثات سلام أو لطريقة سياسية ودبلوماسية لحل الوضع وإنما دعوة لمواصلة معركة دموية”.

وتولى روتي منصبه كأمين عام لحلف “الناتو” في أوائل شهر تشرين الأول الماضي وفي أول خطاب له دعا إلى زيادة المساعدات لكييف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس جدد تأكيده الالتزام بالدعم طويل الأمد للمساعدات من أجل ضمان قدرة أوكرانيا القتالية في تغيير مسار النزاع.

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