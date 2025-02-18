في جامعة حماة…  ‏18 الشهر الجاري‏ موعد التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي بالتعليم ‏المفتوح

حماة-سانا‏

أعلنت جامعة حماة بدء التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي وفق نظام ‏التعليم المفتوح بكلية التربية للعام الدراسي 2023-2024 اعتباراً من الثامن ‏عشر من الشهر الجاري.‏

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا اليوم أنه يتم ‏تقديم الطلبات إلى مركز خدمة الطالب والمواطن الواقع بجانب شعبة التعليم ‏العالي حتى موعد أقصاه الـ 28 من الشهر الجاري، مبيناً أن العدد المقترح قبوله يبلغ نحو ‌‏250 طالباً وطالبةً، وتم تخصيص نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد ‏لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي.‏

ويمكن للطلاب معرفة الشروط والأوراق الثبوتية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة ‏من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية أو الموقع الإلكتروني لجامعة ‏حماة.‏

سالم الحسين

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