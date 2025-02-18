في جامعة حماة…  ‏18 الشهر الجاري‏ موعد التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي بالتعليم ‏المفتوح

حماة-سانا
أعلنت جامعة حماة بدء التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي وفق نظام التعليم المفتوح بكلية التربية للعام الدراسي 2023-2024 اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الجاري.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا اليوم أنه يتم تقديم الطلبات إلى مركز خدمة الطالب والمواطن الواقع بجانب شعبة التعليم العالي حتى موعد أقصاه الـ 28 من الشهر الجاري، مبيناً أن العدد المقترح قبوله يبلغ نحو 250 طالباً وطالبةً، وتم تخصيص نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي.
ويمكن للطلاب معرفة الشروط والأوراق الثبوتية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية أو الموقع الإلكتروني لجامعة حماة.
سالم الحسين
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