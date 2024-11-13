إصابة فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال شمال غرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس القرية زياد أبو عمر لوكالة وفا بأن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت مداخلها، ومنعت الدخول والخروج منها ،وانتشرت بعدة أحياء داخلها وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، كما اعتدت على شابين بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بكسور ورضوض فيما استولت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 7 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق بالضفة الغربية.

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