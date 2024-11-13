عراقجي: على الإدارة الأمريكية اختيار “العقلانية القصوى” لأنها تصب في مصلحة الجميع

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه يجب على المسؤولين الأمريكيين اختيار فكرة “العقلانية القصوى”، كونها تصب في مصلحة الجميع لأن سياسة “الضغوط القصوى” التي تمت ممارستها تجاه إيران ستواجه حتما الفشل.

وبين عراقجي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “X” أن “سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية واجهت “المقاومة القصوى” من جانب إيران، وأدت في النهاية إلى “الفشل الأقصى”، ولهذا فإن السعي لتطبيق النسخة الثانية من الضغوط لن يؤدي إلا إلى النسخة الثانية من الفشل الأقصى لأمريكا”.

ولفت عراقجي إلى أن وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة “الضغوط القصوى” دليل على ذلك، مشيراً إلى أن قنوات التواصل بين إيران وأمريكا موجودة دائما ويتم العمل على إدارة الخلافات بين البلدين التي تكون أحيانا عميقة وأساسية وربما يصعب حلها، لكن من الضروري إدارة هذه الخلافات بما يساهم في تخفيف حدة التوتر وتقليل التكاليف الناجمة عنها.

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