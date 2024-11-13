11 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة والنصيرات ومخيم البريج وسطه ومنطقة مصبح في رفح جنوبه ومحيط مستشفى كمال عدوان ومناطق في بيت لاهيا وجباليا شماله ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة العشرات.

ويواصل الاحتلال منع طواقم الإغاثة من العمل شمال القطاع حيث أكد الدفاع المدني أن خدماته ما تزال معطلة قسراً في المنطقة لليوم الـ 22 بفعل القصف الإسرائيلي المستمر ما أسفر عن ترك الآلاف دون رعاية إنسانية وطبية .

وأوضح الدفاع المدني أنه بتاريخ 23 تشرين الأول الماضي اعتدت قوات الاحتلال على طواقمه شمال القطاع واستولت على مركباته وهجرت معظم عناصره قسرا إلى وسط وجنوب القطاع واعتقلت 10 منهم مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمال القطاع والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 43665 شهيداً و103076 جريحاً.

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