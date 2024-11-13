حكاية أبو نزهة… عرض مسرحي على خشبة ثقافي حمص

حمص-سانا

اختار الكاتب والمخرج المسرحي تمام العواني عرضه المسرحي حكاية أبو نزهة من ذاكرة المدينة الحمصية ليعيد جمهور مسرح قصر الثقافة بحمص إلى مسيرة بائع كتب استوطن وسط المدينة لعقود من الزمن حتى أصبح معلماً ثقافياً وتراثياً هاماً.

العرض الذي نظمه المسرح القومي في حمص تناول حكاية “ممدوح الحزوري” الملقب بـ”أبو نزهة” الذي افترش الرصيف وسط المدينة، حيث اعتاد أهالي حمص ومثقفوها وطلابها شراء الكتب والملخصات منه لأكثر من 3 عقود، لكن البلدية تنذره بضرورة إخلاء المكان بحجة أنه يزعج السياح، فيهيم أبو نزهة في حيرة من أمره يناجي المسؤولين في الوسط الثقافي والبلدية لعله يجد حلاً دون جدوى، ويقترح عليه أحد أصدقائه أن يستثمر عربة أبيه فيجول الشوارع والأحياء ليبيع الكتب وألعاب الأطفال لكن لا أحد يشتري كتاباً حتى يدخل اليأس قلبه ويتملكه الحزن والخيبة.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار العواني إلى أن العرض يسلط الضوء على قيمة الكتاب وأهمية ما يسمى بمكتبات الأرصفة التي باتت تشكل معلماً تاريخياً مميزاً في كثير من بلدان العالم لكونها تستقطب رواد الأدب والمثقفين والمهتمين بالقراءة.

الناقد المسرحي حسن عكلا رأى أن العرض جعل شخصية أبو نزهة التي تمثل جزءاً من ذاكرة حمص حاضرة على الخشبة بشكل ممتع ولطيف حيث تجانست العناصر المسرحية والفضاء المسرحي وبناء الشخصية والإيقاع العام للعرض باستخدام الإضاءة والمؤثرات الموسيقية، مبيناً أنه يجب إعادة النظر ببعض العناصر المكملة للعرض ليصل إلى وحدة عضوية تجمع هذه الفنون بجسد عرض واحد ممتع.

بدوره لفت الفنان المسرحي عبد الكريم عمرين إلى أن العرض يركز على ابتعاد الناس عن القراءة، معتمداً على شخصيات عميقة بأسلوب الكوميديا السوداء بعيداً عن إرهاق الفكر.

يشار إلى أن العرض يعاد غداً على مسرح قصر الثقافة بحمص.

رشا محرز

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