استشهاد وإصابة فلسطينيين بقصف الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 403 توالياً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا منزلين في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد 5 وأصيب 10 آخرون معظمهم أطفال بقصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات، إضافة إلى ارتقاء شهيدين بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

في السياق، أشارت مصادر طبية فلسطينية إلى ارتقاء 63 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 43665 شهيداً و103076 جريحاً في حين لا يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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