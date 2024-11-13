الخرساء عرض مسرحي شبابي بالسويداء يتناول المشكلات الاجتماعية

السويداء-سانا

قدمت فرقة مركز الشباب في فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اليوم عرضاً مسرحياً بعنوان “الخرساء” من تأليف وعد نصر وإخراج وإعداد عمر الجمال.

وتناول العرض الذي جرى تقديمه على خشبة مسرح مديرية التربية على مدار نحو 30 دقيقة موضوع النميمة والنفاق الاجتماعي.

وأشارت منسقة مركز الشباب في فرع جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء هديل نصر الدين في تصريح لمراسل سانا إلى أن العرض مستمد من قصص واقعية تكشف نفاق الوجوه لتخرج في نهايته البطلة الخرساء عن صمتها وتكسر الحواجز وتواجه الظلام.

شارك في التمثيل كل من أنوار سليقة وتيام دوارة وحنين الحناوي وريان ابو خير وريبال سليقة وشروق الشاطر وشفا البربور وغياث القجي وكمال حماد وماريتا عزام ونجد الشحف.

عمر الطويل

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