سلوفينيا: كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير مؤسسات الأمم المتحدة

ليوبليانا-سانا

أكدت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشكل واع وعلني تدمير مؤسسات الأمم المتحدة.

وأوضحت فاجون في تصريح صحفي للإذاعة والتلفزيون السلوفيني أن “بلادها من أوائل الذين طالبوا بحظر الأسلحة لـ “إسرائيل”، وتدرس الإمكانيات القانونية لمنع استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل” “.

ولفتت فاجون إلى أنه من الواضح أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول عن وعي وبشكل صريح تدمير مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ووصفت قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية يرتكبها كيان الاحتلال منذ أكثر من عام بأنه “أحلك مكان وقعت فيه خسائر في الأرواح بعد الحرب الثانية”.

كما أكدت أن بلادها تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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