مديرية نقل حماة تبدأ بتركيب لوحات جديدة للمركبات ‏

حماة-سانا
بدأت مديرية النقل في محافظة حماة بتركيب لوحات جديدة للمركبات بسعر 125 ألف ليرة للوحة المفردة، وبسعر 250 ألف ليرة للمزدوجة.
وبين مدير نقل حماة المهندس هلال محمد في تصريح لـ سانا أن المديرية استلمت 20 ألف لوحة سيارة حديثة كدفعة أولى وباشرت بعمليات تركيبها وفق خمس حالات محددة من وزارة النقل، لافتاً إلى أن المالك ملزم باستبدال اللوحات القديمة بالجديدة عند تغير ملكية المركبة وعند تثبيت محرك أو تركيب كبين جديد وعند تسوية وضع المركبة إلى فئة أخرى وفي حال تسجيل المركبة لأول مرة وعند إعادة رخصة السير للمركبة.
وأضاف مدير النقل: إن اللوحات الجديدة مربعة الشكل ومستطيلة ومختلطة وهي مزودة برمز أحادي البعد “باركود” يتألف من مجموعة من الأرقام والخطوط الطولية مختلفة السماكة لكشف اللوحات القديمة المزورة.
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