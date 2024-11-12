مديرية نقل حماة تبدأ بتركيب لوحات جديدة للمركبات ‏

حماة-سانا‏

بدأت مديرية النقل في محافظة حماة بتركيب لوحات جديدة للمركبات بسعر 125 ألف ليرة للوحة المفردة، وبسعر 250 ألف ليرة للمزدوجة.‏

وبين مدير نقل حماة المهندس هلال محمد في تصريح لـ سانا أن المديرية ‏استلمت 20 ألف لوحة سيارة حديثة كدفعة أولى وباشرت بعمليات تركيبها وفق خمس حالات محددة من وزارة النقل، لافتاً إلى أن المالك ملزم ‏باستبدال اللوحات القديمة بالجديدة عند تغير ملكية المركبة وعند تثبيت ‏محرك أو تركيب كبين جديد وعند تسوية وضع المركبة إلى فئة أخرى وفي ‏حال تسجيل المركبة لأول مرة وعند إعادة رخصة السير للمركبة.‏

وأضاف مدير النقل: إن اللوحات الجديدة مربعة الشكل ومستطيلة و‏مختلطة وهي مزودة برمز أحادي البعد “باركود” يتألف من مجموعة من ‏الأرقام والخطوط الطولية مختلفة السماكة لكشف اللوحات القديمة المزورة. ‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen