في الموسم القادم… تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه سيتم تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية في الموسم القادم، وذلك في إطار تطوير عملية توزيع المازوت الزراعي بكفاءة وعدالة.
ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه “بموجب هذا النظام سيكون بإمكان الفلاحين اختيار محطة الوقود المناسبة لهم عبر تطبيق “وين” أو من خلال القنوات البديلة الأخرى المتاحة، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن المخصصات اللازمة للتعبئة، لضمان وصول هذه المادة للفلاحين واستلامها بكل يسر وسهولة”.
محمد كركوش
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