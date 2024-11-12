في الموسم القادم… تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه سيتم تفعيل نظام توزيع المازوت ‏الزراعي عبر الرسائل النصية في الموسم القادم، وذلك في إطار تطوير عملية ‏توزيع المازوت الزراعي بكفاءة وعدالة. ‏

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه “بموجب هذا النظام سيكون ‏بإمكان الفلاحين اختيار محطة الوقود المناسبة لهم عبر تطبيق “وين” أو من ‏خلال القنوات البديلة الأخرى المتاحة، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية ‏تتضمن المخصصات اللازمة للتعبئة، لضمان وصول هذه المادة للفلاحين ‏واستلامها بكل يسر وسهولة”.‏

محمد كركوش

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