الاحتلال يستولي على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين للتوسع الاستيطاني

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاستيلاء على 546 دونماً من أراضي الفلسطينيين شمال شرق مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أصدرت أمراً بالاستيلاء على 546 دونماً من أراضي الفلسطينيين الزراعية في قرى ياسوف، ومردا، وكفل حارس، وجماعين، بهدف توسعة طرق أحد المستوطنات، مشيراً إلى أن المخطط يمتد من حاجز زعترة وصولاً إلى دوار بلدة كفل حارس.

وقبل نحو شهرين، أعلن الاحتلال عن مخطط استيطاني لإقامة 5300 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنات مقامة في الضفة الغربية.

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