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مباحثات إيرانية عراقية حول إساءة استغلال الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا ضد إيران

2024-11-11

طهران-سانا

بحث علي أكبر أحمديان ممثل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إساءة استغلال الاجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران.

وأكد الجانبان خلال لقاء جمعهما في طهران اليوم تسريع عملية تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين، ولا سيما منع تواجد الإرهابيين واستمرار أنشطتهم خارج الحدود الغربية للبلاد.

كما اتفق الجانبان على إكمال وتعميم الاتفاقية الأمنية لتشمل سائر التهديدات المشتركة الأخرى بما في ذلك العسكرية والأمنية والاقتصادية.

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