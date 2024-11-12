شركة غازبروم: توريدات الغاز الروسي إلى الصين ستتجاوز الحجم المتفق عليه

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية أن توريدات الغاز الروسي إلى الصين في العام 2024 ستتجاوز الحجم المتفق عليه بموجب العقود بين الجانبين.

ونقلت وكالة تاس عن بيان للشركة عقب لقاء عمل لرئيسها أليكسي ميلر مع هوانغ يونغ تشانغ نائب رئيس شركة النفط والغاز الوطنية الصينية “سي إن بي سي” اليوم قوله: “إن غازبروم تعمل حالياً على التحضير لزيادة تصدير الغاز عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” وفقاً للاتفاق بين الشركتين حول إيصال حجم التوريدات إلى أعلى المستويات بشكل مبكر”.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا مسائل تنفيذ المشاريع الواعدة في مجال الغاز.

من جهته أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن “غازبروم” زادت من توريدات الغاز إلى الصين في العام الماضي 1.5 مرة إلى 22.7 مليار متر مكعب من الغاز، وهي في العام الحالي قد تبلغ 30 مليار متر مكعب.

وكان نائب رئيس شركة غازبروم فيتالي ماركيلوف أعلن في وقت سابق أن توريدات الشركة الروسية إلى الصين ستزيد على الحجم المتفق عليه بموجب العقود بمقدار مليار متر مكعب خلال العام الحالي.

يذكر أن شركتي غازبروم الروسية و “سي إن بي سي” الصينية اتفقتا على إيصال حجم التوريدات عبر أنبوب “قوة سيبيريا” إلى المستوى الأعلى البالغ 38 مليار متر مكعب من الغاز في كانون الأول القادم بدلاً من كانون الثاني 2025 حسبما كان متفقاً عليه في وقت سابق.

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