موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الغرفة الاجتماعية الروسية لشؤون السيادة فلاديمير روغوف أن نظام كييف يستعد لهجوم واسع النطاق على السد في فاسيليفكا في زابوروجيه.

وقال روغوف في تصريحات لقناة روسيا 1 : “لدينا معلومات مؤكدة وموثقة بأن نظام فلاديمير زيلينسكي يستعد لهجوم واسع النطاق على السد في مدينة فاسيليفكا على نهر كاراتشيكراك بهدف تأمين الهجوم على زابوروجيه في المستقبل”.

وحذر روغوف من أن ما يخطط له نظام كييف هو جريمة حرب وشيكة ولا سيما أن السد كبير يجاوره الكثير من المباني السكنية.

وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أكد في وقت سابق أن القوات الروسية تواصل التقدم بقوة على عدة محاور ما أجبر العدو على التراجع.

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