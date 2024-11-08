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المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صاروخية كبيرة قاعدة تدريب للواء المظليين للعدو الإسرائيلي في مستوطنة كرمئيل

2024-11-08

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المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخ موجّه ناقلة جند للعدو الإسرائيلي عند مرتفع ساري شمال غرب بلدة كفركلا ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها

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