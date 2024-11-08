المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صاروخية كبيرة قاعدة تدريب للواء المظليين للعدو الإسرائيلي في مستوطنة كرمئيل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بحث آليات التعافي من مخلفات الحروب والكوارث في ختام المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
2024-11-08
برلماني روسي: أمريكا بقيادة ديمقراطية أم جمهورية ستظل تدعم الجرائم الصهيونية
2024-11-08
مباحثات سورية تونسية لتعزيز جوانب التعاون الثنائي والنهوض به
2024-11-08
الخارجية الكازاخستانية: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا في الـ 11و 12 من الشهر الجاري
2024-11-08
عبر معرض الصين الدولي للاستيراد… وزارة السياحة تروج لمقومات الجذب السياحي في سورية
2024-11-07
وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع نظيره المصري وبرنامج الأمم المتحدة “موئل” آفاق التعاون
2024-11-07
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… ورشة عمل ومحكمة عدل شعبية لتفعيل مواجهة الجرائم الصهيونية
2024-11-07
محليات
تنظيم 37 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي
2024-11-08
آلية هجينة لبناء الجدران توفر الجهد والتكلفة في مرحلة إعادة الإعمار
2024-11-08
حملة نظافة وتأهيل لساحة الحطب بحلب القديمة
2024-11-08
الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2024-11-08
السورية للطيران: بدء تشغيل الرحلات المنتظمة “دمشق- جدة- دمشق” بواقع رحلتين في الأسبوع
2024-11-07
تركيب مقسم اتصالات خارجي لمساكن طريق الشام بدير الزور
2024-11-07
التصديق على عقد إصلاح جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى الأسد الجامعي بدمشق
2024-11-07
رياضة
فوز أهلي حلب على الجيش وتعادل الوثبة مع الطليعة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-08
القرعة تضع منتخب سورية للشباب بكرة القدم في المجموعة الرابعة في كأس آسيا
2024-11-07
الفتوة يتعادل مع الشعلة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-06
فوز السلمية على عمال السويداء في دوري كرة القدم للسيدات
2024-11-05
الممثلية التجارية الروسية في سورية تقيم ماراثوناً رياضياً احتفاءً بيوم الوحدة الوطنية في روسيا
2024-11-04
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه على إسبانيول
2024-11-03
اختتام طواف دروب تشرين الدولي الرابع باللاذقية
2024-11-03
اقتصاد
تراجع أسعار النفط مع توقع ضعف الإعصار رافائيل
2024-11-08
الذهب يواصل المكاسب بعد خفض الفائدة الأمريكية رغم اتجاهه لانخفاض أسبوعي
2024-11-08
البدء ببيع الغراس الحراجية من مشاتل محافظة ريف دمشق بأسعار تشجيعية
2024-11-07
إعلان المزاد السادس على سندات الخزينة بقيمة 100 مليار ليرة سورية
2024-11-07
تنظيم 22 ضبطاً تموينياً لمخالفات مرتكبة بالسويداء
2024-11-07
سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 30 ألف ليرة
2024-11-07
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2024-11-07
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الصحة يطلع على أعمال تأهيل وتوسعة قسم الإسعاف بمشفى الباسل بالقرداحة
مباحثات سورية تونسية لتعزيز جوانب التعاون الثنائي والنهوض به
الخارجية الكازاخستانية: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا في الـ 11و 12 من الشهر الجاري
الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صاروخية كبيرة قاعدة تدريب للواء المظليين للعدو الإسرائيلي في مستوطنة كرمئيل
2024-11-08
2024-11-08
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