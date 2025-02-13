المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الخارجية الفرنسي: يجب السماح بتدفق المساعدات إلى سوريا ورفع العقوبات عنها
2025-02-13
مجموعة (أ3+) في مجلس الأمن تناشد المجتمع الدولي دعم سوريا
2025-02-13
بريطانيا تعتزم تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد
2025-02-13
وزير خارجية فرنسا: جهات دولية مانحة تشارك في مؤتمر باريس للإسهام في انتعاش سوريا الاقتصادي
2025-02-13
مؤتمر باريس بشأن سوريا ينطلق بمشاركة الوزير الشيباني
2025-02-13
بيدرسون يطالب بتقديم الدعم لسوريا ورفع العقوبات عنها
2025-02-12
الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لسوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الشرع
2025-02-12
محليات
مديرية المشتقات النفطية في إدلب توزع 56 ألف أسطوانة غاز خلال يومين
2025-02-13
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: نحن أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل
2025-02-13
المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم لـ سانا: المؤتمر يقارب صورة المجتمع السوري بتنوعه ويشكل انطلاقة لبناء المستقبل
2025-02-13
مجلس مدينة درعا يؤهل سوقاً تجارياً ويضعه بالاستثمار
2025-02-13
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يبحث مع وفد من مركز الملك سلمان سبل التعاون في مختلف المجالات
2025-02-12
العدل تحيل 87 قاضياً من محكمة قضايا الإرهاب إلى التحقيق
2025-02-12
جلسة حوارية تناقش الواقع الخدمي وتطوير العمل الإعلامي في إدلب
2025-02-12
رياضة
منتخب سوريا لكرة السلة يختتم تحضيراته ويتوجه إلى قطر لخوض النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-13
اتحاد كرة القدم يقيم ورشة عمل للحكام السوريين
2025-02-12
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على منتخب فلسطين
2025-02-12
فوز ثمين لريال مدريد على مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-02-12
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئات يواجه نظيره الفلسطيني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-02-11
منتخب شباب سوريا لكرة القدم يواصل تحضيراته لخوض النهائيات الآسيوية
2025-02-10
برشلونة يكتسح إشبيلية ويقلص الفارق مع الريال المتصدر بالدوري الإسباني
2025-02-10
اقتصاد
وزارة النفط والثروة المعدنية تعلن عن مزايدات ومناقصات في قطاع الفوسفات
2025-02-13
وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية
2025-02-12
وزير التجارة الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-02-12
وزارة التجارة التركية تلغي قيوداً كانت مفروضة على سوريا
2025-02-12
حماية المستهلك بحمص تنفذ جولات توعوية على الفعاليات التجارية
2025-02-12
المركزي: معدل التضخم في سوريا خلال عام 2024 أعلى من لبنان وأدنى من تركيا
2025-02-12
من إيدك أحلى… بازار للمنتجات اليدوية في طرطوس
2025-02-12
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: نحن أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل
مؤتمر باريس بشأن سوريا ينطلق بمشاركة الوزير الشيباني
الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لسوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الشرع
الرئيس الشرع يجتمع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
رئيس موريتانيا يهنئ الرئيس الشرع بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
الرئيس الشرع يستقبل وفدي هيئة التفاوض والائتلاف للتهنئة بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
المهندس البشير يستقبل مجموعة من رجال الأعمال السوريين في كندا
عبدالله بن زايد يؤكد خلال لقائه الشيباني دعم الإمارات لاستقلال سوريا وسيادتها
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة الوزير الشيباني
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية
2024-11-08
2024-11-08
admin
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