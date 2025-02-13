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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية

2024-11-08

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