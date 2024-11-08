استشهاد خمسة أشخاص جراء غارتين للعدو الإسرائيلي على بلدتي كفرتبنيت وزبدين بالنبطية

بيروت-سانا

استشهد خمسة أشخاص جراء غارتين للعدو الإسرائيلي على بلدتي كفرتبنيت وزبدين في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة كفرتبنيت تعرضت صباح اليوم لعدوان جوي إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط شهيدين بعد أن استهدف طيران العدو مبنى على الطريق العام للبلدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

إلى ذلك ارتكب العدو الإسرائيلي قبيل منتصف الليلة الماضية مجزرة في بلدة زبدين ذهب ضحيتها أب وولداه عندما استهدفهم الطيران المعادي بغارة جوية في شقتهم داخل مبنى قرب مدرسة زبدين الرسمية.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته بشكل يومي على مختلف البلدات والمناطق اللبنانية مستهدفاً المنازل السكنية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen