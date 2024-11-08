زاخاروفا: في حال مساس الاتحاد الأوروبي بالأصول الروسية المجمدة لديه سيكون ردنا مؤلماً

موسكو-سانا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتحاد الأوروبي لتحويل أموال فلاديمير زيلينسكي لتمويل نظامه عوضاً عن المساس بالأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في منشور على تطبيق التلغرام “إن زيلينسكي توسل إلى الاتحاد الأوروبي لصرف 300 مليار دولار له من الأصول الروسية المجمدة، فيما مسؤولو الاتحاد يدركون تماماً إلى أين قد تؤدي مثل هذه الخطوة.. وقد حذرنا من أن الأمر سيكون مؤلماً للغاية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه “إذا ما جمعت أموال زيلينسكي وأفراد عائلته، وكذلك بوروشينكو وياتسينيوك وكولومويسكي وكليتشكو وأفاكوف وتياغنيبوك وبقية اللصوص من المسؤولين في نظام كييف الذين تسببوا بانهيار الدولة الأوكرانية وباعوا بلادهم وقتلوا مواطنيهم، فيمكن بها إحياء الاقتصاد الأوكراني”.

وسبق أن وصفت موسكو تجميد الأصول الروسية بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أصول الدولة الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، وبوسعها العمل بالمثل ومصادرة الأموال الغربية الموجودة لديها.

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