البدء ببيع الغراس الحراجية من مشاتل محافظة ريف دمشق بأسعار تشجيعية

ريف دمشق-سانا
أعلنت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق أنه تم البدء بموسم البيع في المشاتل الحراجية التابعة للمديرية وفق الأسعار التشجيعية المحددة من وزارة الزراعة.
وأشارت المديرية على صفحتها في “فيسبوك” إلى أنه بإمكان المزارعين الحصول على الغراس المطلوبة عن طريق الشراء المباشر من مشتل الدوير “أوتستراد حرستا” بموجب الهوية الشخصية فقط لمرة واحدة بالموسم، موضحة أنه يحق للفلاحين شراء “1000”غرسة حراجية كيس صغير و”300″غرسة كيس وسط و”100″غرسة حراجية كيس كبير، وفي حال كان عدد الغراس أكثر يجب الحصول على الموافقة من مديرية الزراعة بريف دمشق أصولاً.
ولفتت المديرية إلى أن إجمالي عدد الغراس الجاهزة والمتوفرة في المشتل يبلغ حوالي”43750″ غرسة كيس صغير بسعر “4500” ليرة للغرسة ونحو “11160” غرسة كيس كبير بسعر “7500” ليرة.
وبينت المديرية أن الغراس المتوفرة في المشتل تتنوع بين السرو والصنوبر الحلبي والصنوبر الثمري والطرفاء والنخيل المروحي والغستروم الشجري والسياجي واللوز المر والأزردخت والروبينيا والأوكاليبتوس والأكاسيا والأسيانوفيلا والدفلة والزعرور الزينة، إضافة إلى الورد الجوري وأم كلثوم وإكليل الجبل.
سفيرة إسماعيل
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