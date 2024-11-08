البدء ببيع الغراس الحراجية من مشاتل محافظة ريف دمشق بأسعار تشجيعية

‏ريف دمشق-سانا‏

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق أنه تم البدء بموسم البيع في المشاتل الحراجية التابعة للمديرية وفق الأسعار التشجيعية المحددة من ‏وزارة الزراعة.

‏وأشارت المديرية على صفحتها في “فيسبوك” إلى أنه بإمكان المزارعين ‏الحصول على الغراس المطلوبة عن طريق الشراء المباشر من مشتل الدوير “أوتستراد حرستا” بموجب الهوية الشخصية فقط لمرة واحدة بالموسم، موضحة أنه يحق للفلاحين شراء “1000”غرسة حراجية كيس صغير و‌‏”300″غرسة كيس وسط و”100″غرسة حراجية كيس كبير، وفي حال كان ‏عدد الغراس أكثر يجب الحصول على الموافقة من مديرية الزراعة بريف ‏دمشق أصولاً.

ولفتت المديرية إلى أن إجمالي عدد الغراس الجاهزة والمتوفرة في المشتل يبلغ ‏حوالي”43750″ غرسة كيس صغير بسعر “4500” ليرة للغرسة ونحو “11160” غرسة كيس كبير بسعر “7500” ليرة. ‏

وبينت المديرية أن الغراس المتوفرة في المشتل تتنوع بين السرو والصنوبر الحلبي والصنوبر الثمري والطرفاء والنخيل المروحي والغستروم الشجري و‏السياجي واللوز المر والأزردخت والروبينيا والأوكاليبتوس والأكاسيا ‏والأسيانوفيلا والدفلة والزعرور الزينة، إضافة إلى الورد الجوري وأم كلثوم وإكليل الجبل. ‏

سفيرة إسماعيل

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