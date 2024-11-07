إعلان المزاد السادس على سندات الخزينة بقيمة 100 مليار ليرة سورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية عن المزاد السادس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المزاد سيقام يوم الاثنين 25 الشهر الجاري ليكون تاريخ التسوية 2024-12-2، حيث يحق للمصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر وكذلك للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة أو المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

وأشارت إلى أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

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