بوتين: روسيا لا تقاتل من أجل حريتها وحقوقها فقط بل تدافع عن الحقوق والحريات في العالم

موسكو-سانا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده “لم تبادر نهائياً باستخدام القوة، ولكن عند الضرورة ستتخذ كل التدابير لحماية أراضيها وشعبها”.

ونقل موقع قناة آر تي عن بوتين قوله في اجتماع لنادي فالداي الدولي: إن “روسيا ستحمي نفسها ومواطنيها، ولا ينبغي لأحد أن تكون لديه أوهام”، مشدداً على أن روسيا اليوم تقاتل من أجل حريتها وحقوقها وسيادتها، وتدافع أيضاً عن الحقوق والحريات في العالم أجمع.

وأكد بوتين أن بلاده أوقفت مراراً وتكراراً أولئك الذين كانوا يريدون الهيمنة على العالم، قائلاً: “يحتاج المسيئون للاتحاد الروسي إلى فهم أن العالم لن يتحسن من دون روسيا”، مبيناً أن الشيء الأكثر ضرراً وتدميراً والذي يتجلى في عالم اليوم هو “الغطرسة”.

وجدد الرئيس الروسي التأكيد على استعداد بلاده الدائم للحوار البنّاء مع جميع الأطراف، لافتاً إلى أن وجود روسيا في حد ذاته هو ضمانة الحفاظ على عالم متعدد الأقطاب والثقافات، وهذا هو مفتاح التنمية الناجحة.

وتابع بوتين قوله: “نحن مستعدون دائماً للتوصل إلى أي اتفاق مع مراعاة كاملة للمصالح المشروعة والمتبادلة، وقد دعونا وندعو جميع المشاركين في الاتصالات الدولية إلى القيام بذلك”، مشيراً إلى أنه بات واضحاً للجميع أنه من غير المجدي ممارسة الضغوط على بلاده.

وأضاف بوتين: “يجد خصومنا طرقاً وأدوات جديدة، ويحاولون التخلص منا، والآن كأداة لذلك يستخدمون أوكرانيا والأوكرانيين الذين تم تدريبهم بشكل دنيء ضد الروس، ويحولونهم أساساً إلى وقود للمدافع”، مشيراً إلى أن كل هذا يتم بالتزامن مع محادثة حول الخيار الأوروبي.

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