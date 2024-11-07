الأمانة السورية للتنمية وحاضنة نمو التقنية تطلقان مشروع “سباق التطبيقات ‏السورية”‏

دمشق-سانا

بهدف دعم المبرمجين ومطوري التطبيقات ورواد الأعمال الشباب في ‏سورية وتعزيز قدرتهم على توظيف التكنولوجيا والتقنية لتنمية مجتمعاتهم ‏وتحقيق طموحاتهم في بلدهم وانسجاماً مع التطور الكبير الذي يشهده العالم، ‏أطلقت الأمانة السورية للتنمية وحاضنة نمو التقنية مشروع “سباق التطبيقات ‏السورية” الأول من نوعه في سورية.‏

‏ ويدعم السباق المطورين البرمجيين من أصحاب البرمجيات المكتملة في ‏عملية تأسيس شركاتهم الخاصة ودخول سوق العمل الريادي بشكل صحيح ‏ومناسب وتشجيعهم لتطوير تطبيقات جديدة من خلال تشجيع مشاركات أكبر ‏وقبول تطبيقات ناجحة أكثر في كل دورة، وزيادة فرصهم في إطلاق ‏مشروعاتهم الريادية عن طريق تقديم الرعاية المناسبة لتحويل عدد من ‏التطبيقات إلى مشروعات ريادية، والمساهمة في زيادة اعتماد القطاعات العامة والخاصة والمدنية بتقديم خدماتها على التكنولوجيا المطورة محلياً.

وتشمل مراحل السباق مرحلة التحفيز والاستقطاب، وتستمر حتى نهاية الشهر ‏الجاري، ثم مرحلة دراسة الطلبات ومدتها شهر وتستمر حتى نهاية كانون الأول المقبل، ‏وبعدها تأتي مرحلة التدريب الريادي التي تضم 15 مشروعاً خلال شهر ‏كانون الثاني المقبل، ثم مرحلة استكمال المشروعات التي تضم من 5 إلى ‌‏10 مشروعات ومدتها ثلاثة أشهر، وبعدها يأتي يوم العرض في شهر أيار المقبل ‏ويتم خلالها اختيار ثلاثة مشروعات لاحتضانها لمدة عام ونصف عام.

ويوفر السباق مساراً تنافسياً وطنياً خاصاً بالمطورين المستقلين بهدف عرض ‏تطبيقات تكنولوجية كمشروعات ريادية مستقلة وحصولهم على الدعم المالي والإ‏داري والتقني، وضمان إطلاق وتشغيل ونجاح المشروعات وتأسيسها ‏كشركات ناشئة.‏

وتشمل الفئات المستهدفة من السباق المطورين البرمجيين المستقلين أفراداً ‏وفرق عمل من السوريين من داخل سورية وخارجها والمطورين الذين يعملون مع ‏جهات أو شركات بعقد توظيف لكن يشاركون بصفتهم الخاصة، إضافة إلى ‏المشاركين بالسباق خلال السنوات السابقة ولم يحصلوا على المراكز الثلاثة ‏الأولى وطلاب الجامعات والمعاهد الخريجين حديثاً أو الحاليين من ‏الاختصاصات المرتبطة بتطوير التطبيقات البرمجية.

ويحصد الفائزون الثلاثة الأوائل على احتضان لمدة سنة ونصف السنة وجائزة ‏مالية بقيمة 50 مليون ليرة تصرف وفق خطة المشروع والكثير من الخبرات ‏والتجارب، كما يتم منح شهادات تقدير لأفضل فكرة ريادية وتطبيق مبدع ‏وتجربة مستخدم وتطبيق تكنولوجي.

أمجد الصباغ

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