مصطفى: على الأمم المتحدة القيام بدور أكثر فعالية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الأمم المتحدة بالقيام بدور أكثر فعالية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 398 يوماً.

وخلال لقائه اليوم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ لفت مصطفى وفقاً لما أوردته وكالة وفا إلى مواصلة الاحتلال جرائمه على مرأى ومسمع من العالم كله وخاصة في شمال القطاع، حيث تتفشى المجاعة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية وبالتالي يقضي على كل مقومات الحياة فيه.

وشدد مصطفى على أهمية الضغط الدولي على الاحتلال لوقف عدوانه ومحاسبته على جرائمه الذي يرتكبها بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذا العدوان أدى لتمادي المجرمين في بطشهم ومجازرهم بحق الفلسطينيين.

من جهة أخرى، أشار مصطفى إلى أن تصاعد اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على مدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها ومخيماتها بما فيها القدس، يجب أن يواجه بموقف وحراك دوليين حاسمين بشكل فوري لإفشال المخططات الاستيطانية والضم الاستعمارية والتهجير.

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