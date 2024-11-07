السورية للطيران: بدء تشغيل الرحلات المنتظمة “دمشق- جدة- دمشق” بواقع ‏رحلتين في الأسبوع‏

دمشق-سانا
أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن بدء رحلاتها المنتظمة “دمشق -جدة – دمشق” حيث وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أولى رحلاتها اليوم إيذاناً باستئناف الرحلات بين دمشق وجدة.
وأوضحت وزارة النقل في صفحتها على منصة فيسبوك أنه تم استئناف الرحلات المنتظمة بعد توقف قارب الثماني سنوات بمعدل رحلتين أسبوعياً كل يوم إثنين وخميس لتضاف إلى التشغيل المنتظم مع العاصمة الرياض التي يتم تسيير أيضاً رحلتين إليها كل يوم أحد وجمعة، وبذلك يصبح التشغيل عبر السورية للطيران إلى المملكة العربية السعودية أربع رحلات في الأسبوع موزعة على الرياض وجدة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم استقبال الرحلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بكل حفاوة وترحيب ومباركة لهذه الخطوة التي من شأنها تقريب أواصر الانتقال والتواصل بين جالية البلدين ومنعكسات ذلك اقتصادياً وتجارياً وسياحياً في المجالات كافة.
ووفق الوزارة حملت رحلة اليوم على متنها 81 راكباً غادروا من مطار دمشق الدولي وفي العودة 106 ركاب قادمين من جدة.
ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن الحجز على متن الرحلات والاطلاع على مواعيدها بالتواصل مع مكاتب السورية للطيران.
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