السورية للطيران: بدء تشغيل الرحلات المنتظمة “دمشق- جدة- دمشق” بواقع ‏رحلتين في الأسبوع‏

دمشق-سانا‏

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن بدء رحلاتها المنتظمة “دمشق -‏جدة – دمشق” حيث وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أولى ‏رحلاتها اليوم إيذاناً باستئناف الرحلات بين دمشق وجدة.‏

وأوضحت وزارة النقل في صفحتها على منصة فيسبوك أنه تم استئناف الرحلات ‏المنتظمة بعد توقف قارب الثماني سنوات بمعدل رحلتين أسبوعياً كل يوم ‏إثنين وخميس لتضاف إلى التشغيل المنتظم مع العاصمة الرياض التي يتم ‏تسيير أيضاً رحلتين إليها كل يوم أحد وجمعة، وبذلك يصبح التشغيل عبر ‏السورية للطيران إلى المملكة العربية السعودية أربع رحلات في الأسبوع ‏موزعة على الرياض وجدة.‏

ولفتت الوزارة إلى أنه تم استقبال الرحلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي ‏بكل حفاوة وترحيب ومباركة لهذه الخطوة التي من شأنها تقريب أواصر ‏الانتقال والتواصل بين جالية البلدين ومنعكسات ذلك اقتصادياً وتجارياً ‏وسياحياً في المجالات كافة.‏

ووفق الوزارة حملت رحلة اليوم على متنها 81 راكباً غادروا من مطار ‏دمشق الدولي وفي العودة 106 ركاب قادمين من جدة.‏

ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن الحجز على متن الرحلات والاطلاع على ‏مواعيدها بالتواصل مع مكاتب السورية للطيران.‏

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