2400 طفل مستفيد من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر ‏لنقص السمع عند حديثي الولادة في طرطوس

طرطوس-سانا
بلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في محافظة طرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول نحو 2400 طفل في المراكز الـ 6 بالمحافظة، أحيل عدد منهم إلى مركز الاستقصاء “آمال”، بحسب مسؤولة البرنامج في طرطوس الدكتورة ابتسام أحمد.
3 مراكز جديدة خلال العام الماضي
وأضافت الدكتورة أحمد في تصريح لمراسلة سانا: إنه وضمن خطة التوسع بهدف الوصول لأكبر عدد من الأطفال تم إحداث 3 مراكز للمسح والاستقصاء العام الماضي وهي مركز صافيتا بجانب المركز الثقافي، ومركز القدموس القريب من بناء الكهرباء، ومركز حي القصور في مدينة بانياس، إضافة إلى المراكز الـ 3 ضمن المدينة في الهيئة العامة لمشفى الأطفال والمشفى العسكري ومركز الرمل الصحي.
بداية المسح السمعي ومراحل عمله
الدكتورة أحمد قالت: كانت بداية العمل للكشف عن نقص السمع عام 2011 في مركز رعاية الوليد الموجود ضمن مشفى التوليد ومن ثم تم نقله ليكون من أقسام مشفى الأطفال مع إحداث مركزين في كل من المشفى العسكري ومركز الرمل الصحي، وذلك نهاية عام 2020 لسهولة وصول الأهالي إلى تلك المراكز دون عناء وتم العمل على ربط برنامج المسح السمعي مع الزيارة الأولى للقاح لاستهداف أكبر عدد منهم.
التوسع بمراكز المسح والاستقصاء
الدكتورة أحمد أشارت إلى أن خطة العمل في المرحلة القادمة تتضمن إحداث مركز في منطقة الدريكيش ولاحقاً في باقي مناطق المحافظة مع الاستمرار بإقامة برامج توعوية وتثقيفية دائمة بمختلف المناطق للتعريف بضرورة إحضار حديثي الولادة منذ اليوم الأول لإجراء المسح والاستقصاء عن نقص السمع للتدخل المبكر في الوقت المناسب.
1451 طفلاً مستفيداً بمشفى الأطفال
مسؤول عيادة السمع في مشفى الأطفال الدكتور نديم عطا الله قال: إن عدد الأطفال الذين استفادوا من إجراء مسح السمع منذ بداية العام حتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت بلغ 1451 طفلاً منهم 209 لم يجتازوا اختبار المرحلة الأولى، في حين تمت إحالة 49 طفلاً إلى مركز الاستقصاء “آمال” باللاذقية لمتابعة التشخيص لتحديد العلاج المناسب من المعينات السمعية والباقي منهم وعددهم 1224 أصحاء لم تظهر عليهم أي من عوامل الخطورة.
حالة زرع حلزون واحدة
ولفت الدكتور عطا الله إلى استلام المشفى جهاز تخطيط جذع دماغ مسحي وهو مخصص لقسم الحواضن فيها، سيتم وضعه بالخدمة خلال الشهر الحالي لإجراء هذا الاختبار لحديثي الولادة الذين يتم وضعهم في الحاضنة ويعطي نتائج أكثر دقة من جهاز البث الصوتي، مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية زرع حلزون واحدة في طرطوس.
إقبال لافت وارتياح كبير
وداد سعيد أتت بالطفلة تاليا حسن المولود الأول لابنتها رشا وهي في اليوم الثالث بعد الولادة لإعطائها اللقاح وإجراء المسح السمعي لها وأبدت ارتياحاً كبيراً لما تقدمه العيادة السمعية، كما كل أقسام مشفى الأطفال، والاهتمام والرعاية من خلال إجراء كل الفحوصات اللازمة لحديثي الولادة ولكل الأطفال المراجعين.
وقالت وفاء أحمد: إنها أتت اليوم بمولودها الثالث يارا سليمان قبل أن تتجاوز الأسبوع الأول من عمرها لإجراء الفحص الذي استفاد منه سابقاً ولداها الآخران بعد أن رأت الرعاية الطبية المتميزة والدقة في إجراء الفحوص التي تضمن الكشف في وقت مبكر عن أي عارض صحي عموماً وسمعي بشكل خاص.
فيما لم تتوان مي طحبوش عن إحضار أول مولود عندها هادي حسن بعد مرور أسبوعين على ولادته للكشف عن حاسة السمع لديه ومتابعته في حال الاشتباه بوجود أي عارض وتقديم العلاج المناسب له لضمان تمتعه بصحة جيدة ومساعدته للاندماج في محيطه لاحقاً.
فاطمة حسين
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