2400 طفل مستفيد من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر ‏لنقص السمع عند حديثي الولادة في طرطوس

طرطوس-سانا ‏

بلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر ‏لنقص السمع عند حديثي الولادة في محافظة طرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول نحو 2400 طفل في المراكز الـ 6 بالمحافظة، أحيل عدد منهم إلى مركز الاستقصاء “آمال”، بحسب ‏مسؤولة البرنامج في طرطوس الدكتورة ابتسام أحمد.‏

‏ 3 مراكز جديدة خلال العام الماضي

وأضافت الدكتورة أحمد في تصريح لمراسلة سانا: إنه وضمن خطة التوسع ‏بهدف الوصول لأكبر عدد من الأطفال تم إحداث 3 مراكز للمسح ‏والاستقصاء العام الماضي وهي مركز صافيتا بجانب المركز الثقافي، ومركز ‏القدموس القريب من بناء الكهرباء، ومركز حي القصور في مدينة ‏بانياس، إضافة إلى المراكز الـ 3 ضمن المدينة في الهيئة العامة لمشفى ‏الأطفال والمشفى العسكري ومركز الرمل الصحي.‏‏

بداية المسح السمعي ومراحل عمله

الدكتورة أحمد قالت: كانت بداية العمل للكشف عن نقص السمع عام 2011 ‏في مركز رعاية الوليد الموجود ضمن مشفى التوليد ومن ثم تم نقله ليكون من ‏أقسام مشفى الأطفال مع إحداث مركزين في كل من المشفى العسكري ومركز ‏الرمل الصحي، وذلك نهاية عام 2020 لسهولة وصول الأهالي إلى تلك ‏المراكز دون عناء وتم العمل على ربط برنامج المسح السمعي مع الزيارة ‏الأولى للقاح لاستهداف أكبر عدد منهم.‏

‏التوسع بمراكز المسح والاستقصاء

الدكتورة أحمد أشارت إلى أن خطة العمل في المرحلة القادمة تتضمن إحداث ‏مركز في منطقة الدريكيش ولاحقاً في باقي مناطق المحافظة مع ‏الاستمرار بإقامة برامج توعوية وتثقيفية دائمة بمختلف المناطق للتعريف ‏بضرورة إحضار حديثي الولادة منذ اليوم الأول لإجراء المسح والاستقصاء ‏عن نقص السمع للتدخل المبكر في الوقت المناسب.‏

1451 طفلاً مستفيداً بمشفى الأطفال

مسؤول عيادة السمع في مشفى الأطفال الدكتور نديم عطا الله قال: إن عدد ‏الأطفال الذين استفادوا من إجراء مسح السمع منذ بداية العام حتى نهاية شهر ‏تشرين الأول الفائت بلغ 1451 طفلاً منهم 209 لم يجتازوا اختبار المرحلة ‏الأولى، في حين تمت إحالة 49 طفلاً إلى مركز الاستقصاء “آمال” باللاذقية ‏لمتابعة التشخيص لتحديد العلاج المناسب من المعينات السمعية والباقي منهم ‏وعددهم 1224 أصحاء لم تظهر عليهم أي من عوامل الخطورة.‏

حالة زرع حلزون واحدة‏

ولفت الدكتور عطا الله إلى استلام المشفى جهاز تخطيط جذع دماغ مسحي ‏وهو مخصص لقسم الحواضن فيها، سيتم وضعه بالخدمة خلال الشهر الحالي ‏لإجراء هذا الاختبار لحديثي الولادة الذين يتم وضعهم في الحاضنة ويعطي ‏نتائج أكثر دقة من جهاز البث الصوتي، مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية زرع ‏حلزون واحدة في طرطوس.‏

إقبال لافت وارتياح كبير

وداد سعيد أتت بالطفلة تاليا حسن المولود الأول لابنتها رشا وهي في اليوم ‏الثالث بعد الولادة لإعطائها اللقاح وإجراء المسح السمعي لها وأبدت ارتياحاً ‏كبيراً لما تقدمه العيادة السمعية، كما كل أقسام مشفى الأطفال، والاهتمام ‏والرعاية من خلال إجراء كل الفحوصات اللازمة لحديثي الولادة ولكل ‏الأطفال المراجعين.‏

وقالت وفاء أحمد: إنها أتت اليوم بمولودها الثالث يارا سليمان قبل أن تتجاوز ‏الأسبوع الأول من عمرها لإجراء الفحص الذي استفاد منه سابقاً ولداها ‏الآخران بعد أن رأت الرعاية الطبية المتميزة والدقة في إجراء الفحوص التي ‏تضمن الكشف في وقت مبكر عن أي عارض صحي عموماً وسمعي بشكل ‏خاص.‏

فيما لم تتوان مي طحبوش عن إحضار أول مولود عندها هادي ‏حسن بعد مرور أسبوعين على ولادته للكشف عن حاسة السمع لديه ومتابعته ‏في حال الاشتباه بوجود أي عارض وتقديم العلاج المناسب له لضمان تمتعه ‏بصحة جيدة ومساعدته للاندماج في محيطه لاحقاً.‏

فاطمة حسين

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