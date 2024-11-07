تحذيرات وأوامر إجلاء في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

كاليفورنيا-سانا

أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أوامر إجلاء لآلاف الأشخاص مع انتشار حرائق الغابات بسرعة وتطويقها للمنازل وسط تحذيرات من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، نظراً لخطورة الوضع.

ونقلت رويترز عن السلطات في مقاطعة فينتورا قولها: إن “حرائق الغابات انتشرت على مساحة 14 ألف فدان، وتسببت بإصابة شخصين وتدمير عدة مبان”، مشيرة إلى أنه “تم نشر 800 رجل إطفاء لمكافحة الحرائق بمساندة مروحيات//.

وأخلى الناس منازلهم في مدينة كاماريلو التي غطت سحب الدخان الكثيفة سماءها بعد أن التهمت النيران منازل وسيارات فيها بشكل كامل.

وأوضح حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أن “السلطات أصدرت أوامر إجلاء لأكثر من عشرة آلاف شخص بسبب حرائق الغابات التي هددت 3500 مبنى”، كما تم إغلاق المدارس حتى يوم غد الجمعة.

وكشفت بيانات إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن حرائق الغابات في الولاية أتت خلال العام الجاري على أراض بأكثر من ثلاثة أمثال ما أتت عليه حتى تشرين الثاني العام الماضي.

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