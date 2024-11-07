طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا‏

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء ‏البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية ‏في طبقات الجو العليا.

‏وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون ‏الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وليلاً يكون ‏الجو بارداً وخاصة على المرتفعات، والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة، ‏والبحر خفيف ارتفاع الموج. ‏

درجات الحرارة المتوقعة…‏