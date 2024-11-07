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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً

2024-11-07

دمشق-سانا‏

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء ‏البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية ‏في طبقات الجو العليا.

‏وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون ‏الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وليلاً يكون ‏الجو بارداً وخاصة على المرتفعات، والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة، ‏والبحر خفيف ارتفاع الموج. ‏

درجات الحرارة المتوقعة…‏

منطقة دمشق22 / 10      ‏
المنطقة الجنوبية23 / 11    ‏
المرتفعات الجبلية16 / 2‏
المنطقة الوسطى22 / 11‏
المنطقة الساحلية26 / 17‏
المنطقة الشمالية21 / 11‏
منطقة الجزيرة21 / 9‏
المنطقة الشرقية22 / 11‏
 منطقة البادية21 /12 ‏

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