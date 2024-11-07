طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وليلاً يكون الجو بارداً وخاصة على المرتفعات، والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة…
|منطقة دمشق
|22 / 10
|المنطقة الجنوبية
|23 / 11
|المرتفعات الجبلية
|16 / 2
|المنطقة الوسطى
|22 / 11
|المنطقة الساحلية
|26 / 17
|المنطقة الشمالية
|21 / 11
|منطقة الجزيرة
|21 / 9
|المنطقة الشرقية
|22 / 11
|منطقة البادية
|21 /12