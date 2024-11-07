51 شهيداً وعشرات الجرحى جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة اليوم

القدس المحتلة-سانا

استشهد 51 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف منزلاً في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد أكثر من 30 وإصابة العشرات أغلبهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، وذلك في حصيلة أولية.

وقصف الاحتلال مربعاً سكنياً في محيط مسجد حمزة بمنطقة جباليا، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استهدف نقطة طبية للهلال الأحمر بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة العديد من طواقمها.

وفي غرب مدينة غزة قصف طيران الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وإصابة نحو 30 آخرين.

وفي جنوب القطاع استشهد 4 بينهم طفلان في قصف للاحتلال على منطقة المشروع شرق مدينة رفح، فيما استُشهد فلسطيني وجُرح آخرون بقصف مماثل استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الجنينة القريب.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 48 ساعة الماضية 6 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 78 شهيداً و214 جريحاً، ما يرفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 398 إلى 43469 شهيداً و102561 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أصدر الاحتلال أوامر إخلاء وتهجير قسري من عدة أحياء في مدينة غزة إلى جنوب القطاع من أجل توسيع قصفه الوحشي على تلك المناطق.

من جانبه ناشد الدفاع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي لإنقاذ نحو 80 ألف شخص محاصرين في شمال القطاع ويعانون من انعدام تام للغذاء والدواء وعدم إمكانية الوصول إليهم.

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