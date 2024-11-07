استشهاد 5 جراء غارات طيران العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد 5 لبنانيين، وأصيب آخرون جراء استمرار الغارات التي يشنها طيران العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني في بيان: إن “العدو الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي قرب صيدا، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز”.

إلى ذلك أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه تم العثور على جثتي شهيدين شرقي بلدة برج الملوك سقطا جراء غارات شنها طيران العدو، حيث عملت فرقه على انتشالهما من المكان.

وواصل طيران العدو بعد ظهر اليوم اعتداءاته حيث شن 3 غارات على مدينة صور، كما استهدف بلدة تفاحتا والمنطقة الواقعة بين المروانية وزفتا وبلدتي كفرا والجبين وحي النبعة في بلدة جبشيت.

وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على تفخيخ وتفجير حيي الكساير وضهر العاصي شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى لتدمير عدد كبير من المنازل.

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