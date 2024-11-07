حملة نظافة وتشجير في قرية حبران بريف السويداء

السويداء-سانا

ضمن فعاليات يوم البيئة الوطني نظمت جمعية أصدقاء البيئة بالسويداء عبر فرعها في قرية حبران وبالتعاون مع مديرية البيئة ومجلس البلدية اليوم حملة نظافة وتشجير في القرية بريف المحافظة الجنوبي.

وتضمنت الحملة التي شاركت بها فعاليات أهلية إزالة الأوساخ على امتداد الطريق الرئيسي لمدخل القرية ومحيط سد حبران وتقليم أشجار وغرس عدد من الأشجار الحراجية.

وخلال المشاركة في الحملة أشارت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامية رغدى الغوثاني في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية التشاركية مع المجتمع الأهلي في العمل البيئي، فيما لفت مدير البيئة بالسويداء المهندس رفعت خضر إلى أن الحملة استمرارية لفعاليات يوم البيئة الهادفة لتضافر الجهود للحفاظ عليها.

بدوره أشار رئيس مجلس بلدية حبران حسام درويش إلى أهمية تشجيع الأهالي على حملات النظافة والتشجير وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لتعزيز الوعي البيئي، بينما ذكر نائب رئيس فرع جمعية أصدقاء البيئة في القرية هيثم درويش أن الحملة تتماشى مع الاهتمام بالقرية المصنفة كقرية سياحية على مستوى المحافظة وإضفاء طابع جمالي لها.

عمر الطويل

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